بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على ارتفاع في التعاملات،مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.51%، عند 11.546،96 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.41 % ليستقر عند 935،73 نقطة،كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف،ارتفاعًا بنسبة 0.54% بمجموع 864،32 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.31% بمجموع 10.646،08 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 106 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 597 مليار درهم مغربي.