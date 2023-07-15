أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على ارتفاع في التعاملات،مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.51%، عند 11.546،96 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.41 % ليستقر عند 935،73 نقطة،كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف،ارتفاعًا بنسبة 0.54% بمجموع 864،32 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.31% بمجموع 10.646،08 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 106 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 597 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على ارتفاع في التعاملات،مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.51%، عند 11.546،96 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على ارتفاع في التعاملات،مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.51%، عند 11.546،96 نقطة.