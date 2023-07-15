الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 شهور

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا، يوم الجمعة، رغم تسجيلها أكبرَ مكاسبَ أسبوعية في أكثر من ثلاثة شهور.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضًا 0.1%، بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات،كما تراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلًا أفضل أداء منذ شهر يناير،فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 1%؛لكنها سجلت ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7%، كما تراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3%.