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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 شهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا، يوم الجمعة، رغم تسجيلها أكبرَ مكاسبَ أسبوعية في أكثر من ثلاثة شهور.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضًا 0.1%، بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات،كما تراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار النفط.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلًا أفضل أداء منذ شهر يناير،فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 1%؛لكنها سجلت ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7%، كما تراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3%.

الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي البورصة