سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا، يوم الجمعة، رغم تسجيلها أكبرَ مكاسبَ أسبوعية في أكثر من ثلاثة شهور.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضًا 0.1%، بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات،كما تراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار النفط.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلًا أفضل أداء منذ شهر يناير،فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 1%؛لكنها سجلت ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7%، كما تراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3%.
اقتصاد
الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 شهور
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سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا، يوم الجمعة، رغم تسجيلها أكبرَ مكاسبَ أسبوعية في أكثر من ثلاثة شهور.
سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضًا طفيفًا، يوم الجمعة، رغم تسجيلها أكبرَ مكاسبَ أسبوعية في أكثر من ثلاثة شهور.