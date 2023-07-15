تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 15 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.



برج الحمل

أنت تشعر بالارتباك الشديد وتمر بفترة من الحزن بسبب تعرضك للفشل وخيبة الأمل، قد تشعر بالغضب من كل ما يحدث معك، عليك التحلي بالصبر، والتعامل بهدوء ومرونة مع كل ما تمر به في هذه الفترة، من الناحية العاطفية الشريك يعمل على دعمك بشكل كبير في هذه الفترة ويساعدك على تجاوز الضعوطات الكبيرة.

برج الثور

تنتهي من مسألة تتعلق بالعمل يا عزيزي كانت تسبب لك الكثير من القلق والضغط، تشعر بالراحة الشديدة بعد انتهائها، تتلقى الكثير من العروض المهمة على الصعيد المهني، عليك دراستها جميعها واختيار الأنسب فأنت أمام مرحلة جديدة جدًا ومتطورة في حياتك.



برج الجوزاء

الأمور العملية لا تسير بشكل جيد أبدًا، تزداد الضغوطات والمهام عليك بشكل كبير، عليك التعامل بلين ودبلوماسية مع بعض المشاكل العائلية، وهناك مشروع سفر تحاول التخطيط له من أجل لقاء عدد من المقربين، لكن الانشغالات الكبيرة تدفعك لتأجيله أكثر من مرة وهو ما يسبب لك الانزعاج الشديد.



برج السرطان

أنت تعمل على تطوير نفسك وتشعر بالحيرة فيما يتعلق بموضوع عائلي لا تستطيع فهم ما يحدث حوله، عليك الانتباه من بعض الأشخاص حولك الذين يظهرون لك الحب والنصح فيما يتحدثون عنك بالسوء من خلفك، علاقتك العاطفية تسير بشكل مبهم وغير واضح لك، من الناحية الصحية عليك ممارسة الرياضة للخروج من الضغوطات.



برج الأسد

أنت تشعر بالإرهاق الشديد في هذه الفترة، وتفكر في أخذ إجازة طويلة من أجل الراحة وإعادة شحن طاقاتك يا عزيزي، لا تتسرع بالتعبيرعن غضبك مما يحدث معك بالشغل، وانتبه من كثرة الشكوى والانتقاد أمام الزملاء، ولا تتحدث عن العمل والمدير بالسوء، تتحسن الأمور في الفترة المقبلة وتصبح أفضل.



برج العذراء

قد تواجه بعض الأحداث العصيبة والقاسية هذا اليوم أنت تشعر بالإحباط وأن كل ما يحدث ضدك وأن الظروف تعاندك بشكل كبير، إذا شعرت أن ما يحدث يزيد من قلقك وتوترك ويؤثر على طريقة تعاملك مع من حولك، فكر جيدًا في أخذ إجازة والابتعاد عن كافة الضغوطات واطلب مساعدة أصدقائك الذين تثق فيهم.





برج الميزان

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 أيلول - 22 أکتوبر، مزاجك يا عزيزي متقلب في هذه الفترة بشكل كبير ويؤثر على أدائك فيالعمل، أنت تشعر بالضياع الشديد لتاخر قرار مصيري تبني عليه الكثير من التوقعات والآمال، قد تصلك بعض الأخبار حول حديث بعض الأشخاص عنك بالسوء، تجاهل كل ما يقال وحاول أن تركز على أعمالك وحياتك بشكل خاص، من الناحية العاطفية علاقتك بالشريك تسيربشكل جيد.



برج العقرب

سوف تتلقى الكثير من العروض وفرض العمل، قد تشعر ببعض الكسل في الفترة المقبلة، لكن يجب عليك أن تعلم أنك بحاجة للتركيز والنشاط في هذه الفترة أكثر من مما مضى، انتبه من التصرف بعدم مبالاة، تصلك بعض الأخبار عن مكان عمل قديم أو قصة حب سابقة، هذه الأخبار تشعرك بالسعادة والفرح وأنك كنت على حق.



برج القوس

يطرأ أمر عائلي غير سار يدفعك لإلغاء الكثير من المواعيد التي تتعلق بالعمل، من الناحية العاطفية قد تواجه مشكلة تتعلق بعلاقتك مع الشريك، كثرة الضغوطات قد تسبب لك التعب النفسي وتجعلك دائم التفكير والقلق، من الناحية الصحية أعمل على ممارسة الرياضة أواليوغا أو أي نشاط يساعد من تخفيف الضغط الشديد عليك.

برج الجدي

عليك الحفاظ على أدائك والعمل على تطويرة وزيادة نشاطك يا عزيزي، في الوقت الذي تعتقد أنك تقوم بكل ما يطلب منك وأن هناك ظلم كبير يقع عليك، هناك من يرى أنك قادر على القيام بالأفضل، وأنك تراجعت في أدائك وقدراتك، عليك استغلال الفترة المقبلة والاستفادة من أحد الأشخاص أصحاب الخبرة في مكان العمل.

برج الدلو

من الناحية المهنية تصرفاتك أسلوبك قد يشعر عدد من الزملاء بالغضب منك، انتبه وحاول تدارك الأمر حتى لا تجد نفسك وقد أصبحتشخصًا مكروها، أنت إنسان مهني ويهمك في الدرجة الأولى إنجاز أعمالك في الوقت المناسب يا عزيزي، احترافيتك ومهنيتك هما سبب نجاحك وتألقك في العمل، علاقتك بالشريك تسير بشكل جيد.

برج الحوت

سوف تسعى لترتيب وضعك في العمل، وتحاول أن تتخلص من الخوف من أجل إنجاز أعمالك المتراكمة، هناك أمر عائلي يشغل تفكيرك، قد يكون أحد أفراد أسرتك يعاني من مشكلة مادية أو صحية، تسعى لمساندته بشتى الطرق، تتواصل مع أحد الأشخاص الذين ابتعدت عنهم سابقًا.