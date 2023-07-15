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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الفاو تبدأ توزيع بذور لنحو مليون مزارع في السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في توزيع بذور لمليون مزارع، لضمان تلبية احتياجات إنتاج الغذاء.
وأفادت المنظمة، في بيان يوم الجمعة، أنها بدأت في توزيع البذور على المزارعين في المناطق الرئيسة في السودان، لضمان توفير الموارد اللازمة لهم لتلبية احتياجات إنتاج الغذاء، مشيرة إلى أنها قدمت، حتى الآن، 3.3 أطنان من البذور إلى ولايات: النيل الأزرق، القضارف، كسلا، سنار، النيل الأبيض، البحر الأحمر، جنوب وشمال كردفان، حيث بدأت بتوزيعها على المزارعين.
وأضافت الفاو أنها تخطط لمساعدة مليون مزارع وأسرهم ــ نحو 5 ملايين شخص ــ بـ 10 آلاف طن من بذور الذرة الرفيعة والدخن والفول السوداني والسمسم لزراعتها في 17 من أصل 18 ولاية سودانية.
يذكر أن التوزيع الطارئ للبذور على المزارعين المعرضين للخطر، يسمح بزراعة وإنتاج الحبوب، لتغطية احتياجات 13 إلى 19 مليون شخص من الحبوب.

الفاو مليون مزارع في السودان توزيع بذور