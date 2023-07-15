الكهرباء: مصر تعيش استقرارًا تامًا في التيار الكهربائي وتوافر احتياجات كافة الخطط التنموية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بأكثر من 25 % مع ارتفاع درجات الحرارة وشهور الصيف وأن الشبكة القومية مازال بها قدرات لاستيعاب أقصى زيادة ممكن يصل إليها الاستهلاك خلال ذروة شهور الصيف والتوقع أن تصل هذا العام لحوالي 34 ألف ميجاوات من إجمالي قدرات متاحة بالشبكة القومية تصل لما يقارب من 60 ألف ميجاوات.



وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تعيش استقرار تام للتيار الكهربائى وتوافر احتياجات كافة الخطط التنموية بفضل الدعم الكبير الذى أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، مؤكدًا أن الشبكة نجحت فى تلبية وتوفير متطلبات المواطنين خلال الفترة الماضية بكفاءة عالية دون انقطاعات للتيار وأن فرق الطوارئ والفنيين متواجدين فى أعمالهم على مدار الساعة دون إجازات لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن معدلات الأعطال وانقطاعات التيار فى الشبكة القومية المصرية تماثل المعدلات العالمية .



وأوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة أن قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت حوالى 8 مليارات و243 مليون جنيه لمشروعات الخطط الاستثمارية والطموحة لدعم شبكة كهرباء المناطق التى تغطيها الشركة خلال السنوات التسع الماضية وقد بلغت استثمارات وتكاليف المشروعات المغذية للطرق والإسكان واستثمارات بلغت حوالى 561 مليون جنيه لتحويل خطوط الجهد العالى إلى كابلات حيث تم تنفيذ 65 مشروع خاص بالطرق و5 مشروعات خاصة بالإسكان وتركيب 951 ألف عداد كودى خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن برامج التحديث والتطوير والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة جعلت الشبكة القومية المصرية شبكة عصرية متكاملة وذكية وأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتامين متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهور الصيف وأن معدلات الأعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الأقل خلال السنوات الأخيرة وتماثل المعدلات العالمية وأن أعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة وأن فرق الطوارئ وأطقم التدخل السريع جاهزة لتلبية متطلبات المواطنين واستقرار الشبكة وأن برامج العمل تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع، والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدى المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة ومواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة.



وقال رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة أنه سيتم الالتزام ببرامج معايره عدادات كبار المشتركين ومراجعه عدادات الطاقه مع المحطات والتاكد من سلامتها و تكثيف أعمال الضبطيه القضائيه في المناطق الأكثر فقدا بالتنسيق مع شرطه الكهرباء والاستمرار في المسح الدوري للأنشطه المختلفة لخفض نسبة المغلق ومتابعه تقييم أعمال الكشف من خلال شركه شعاع لزياده نسبه المقروء من العدادات والعمل على مراجعه العدادات مسبوقة الدفع من خلال كروت تجميع القراءات واستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقه الدفع خاصة التي لم يتم شحنها بشكل دوري لأكثر من مره وتكثيف أعمال لجان التفتيش الفني والتجاري والمتابعة المالية والتجارية والعمل على سرعه تركيب العدادات للمقايسات وتغيير العدادات المعطله والعمل على سرعه الانتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الانتظار.



وأشار رئيس الشركة الى الموازنة الجديدة لتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء فى المناطق التى تغطيها الشركة والتى تبلغ استثماراتها حوالى مليار و 321 مليون جنيه بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذيه الكهربائيه وأنه من المستهدف ارتفاع الحمل الأقصى للاستهلاك ليصل إلى 4735 ميجا وات بزياده قدرها 280 ميجا وات بنسبه 4.6%.



وأكد المهندس حسام عفيفي على وصول مهمات مركز تحكم الحلمية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة شنايدر العالمية وأنه من المقرر الانتهاء منه وبدء تشغيله تجريبيًا نهاية العام الحالى ليكون باكورة مراكز التحكم التى تم تطويرها ضمن مشروعات المرحلة الأولى التى تضم إنشاء 14 مركزًا للتحكم وأن الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبة الفقد إلى 17% من خلال تحسين مستوى أداء الشبكة وإحلال وتجديد المهمات المتهالكة وتنفيذ خطة التوسعات.