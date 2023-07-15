حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 15 يوليو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ تشهد شبورة مائية خفيفة فيالصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجهالبحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية،فيما وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذر الخبراء من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد ذلك الشعور بارتفاع درجات الحرارة كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيدالإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.