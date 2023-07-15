ميمي جمال: مثلت دور سهير البابلي في «مدرسة المشاغبين» 15 يومًا

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها قدمت دور الفنانة سهير البابلي في مسرحية "مدرسة المشاغبين" لمدة 15 يومًا، بسبب ظروف صحية طارئة تعرضت لها.

أوضحت "ميمي" خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن البابلي مرضت في ذلك الحين، وطلب الأطباء خضوعها لعملية في باريس على الفور.

تابعت: "سهير تعبت وكانت عينيها بتورم وتدمع وقالوا لازم تسافر فرنسا عشان تعمل العملية فقالوا نقفل لحد ما هي تروح وترجع بس سمير خفاجة قالهم لا.. حد يعمل دورها واختارني".

وواصلت ميمي جمال: "حسن مصطفى قالي اوعي تعملي الدور، قلت له ليه، قالي عارفه الكوميديانات الموجودين قدامك كلهم دول لو ضيعتي إيفيه لواحد فيهم هتبقى مشكلة".

أضافت: "قالي لو عملتي حاجة غلط هيقولوا شوفت مراتك!! فاحتراما لنفسي وليكي بلاش.. بس برضو عملت بروفات واشتغلت الدور ومغطلتش وعدوا بسلام.. وسهير جات في آخر يوم قعدت في الصالة اتفرجت عليا واتبسطت جدا".