مصرع شقيقين غرقًا في مياه النيل ببنها

لقي شقيقان مصرعهما غرقا بمياه النيل بقرية دحوى التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث حاول الأخ الأكبر إنقاذ شقيقه فور رؤيته له يغرق بالمياه، فقفز مسرعًا لإنقاذه حتى لقى وفاته.

جرى على الفور انتشال الجثتين بمساعدة الأهالى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع شقيقين غرقًا بمياه النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من "أحمد بلال، وشقيقه سيف بلال، مقيمين قرية دجوى دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات أن الأخ الأصغر" سيف بلال "كان يعوم بمياه النيل وعندما رأه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه إلا أنه غرق ولقى وفاته المنية.

جرى نقل الجثامين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.