الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

يزاحم فريق الوحدة السعودي، نادي الزمالك، على ضم الجناح المغربي، أشرف بن شرقي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة.

وأكدت شبكة قنوات «الكأس»، أن فريق الوحدة السعودي الممارس في دوري «روشن» السعودي، ونادي الزمالك صاحب المركز الـ3 بالدوري المصري الممتاز، يتنافسان على ضم أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الحالي.

وأعلن الجزيرة الإماراتي، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع الدولي المغربي بن شرقي ، والذي كان ممتدا حتى صيف سنة 2024.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي 🤍🖤 وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم 🤝