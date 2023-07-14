البنك الأهلي يلدغ فيوتشر بهدف «بامبو».. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره فيوتشر بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

أحرز هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد، كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 79، بعدما استلم كرة عرضية من الظهير الأيسر إسحاقو يعقوبو في منطقة الجزاء.

كان البنك الأهلي، يحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل لتأكيد البقاء بالدوري دون الانتظار لنتائج الفرق الأخرى، في المقابل، فيوتشر كان يأمل في خطف الثلاث نقاط من أجل محاولة استعادة المركز الثالث من الزمالك.

بتلك النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 نقطة، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، متساويًا مع سموحة صاحب المركز العاشر.

فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 58 نقطة في المركز الرابع، خلف الزمالك ثالث الترتيب وفي رصيده 59 نقطة.