50 طفلاً وطفلة يحتفلون بعيد الرسل بمبادرة "كلنا مصريين" بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة "كلنا مصريين"، بمناسبة عيد الرسل، وذلك سعيا لإرساء مبادئ المحبة والتآخي، ضمن مشروع التعايش بين أطفال أصحاب الديانات المختلفة بصعيد مصر؛ برعاية كايسيد (مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار بين إتباع الأديان والثقافات المختلفة).

وقال سامح ثابت مؤسس مشروع التعايش بين أطفال أصحاب الديانات المختلفة بصعيد مصر، ، أنه تم دعم ما يقرب من 50 طفلا وطفلة بقرية الضبعية والعديسات والمهيدات خلال العيد، واستهدفت المبادرة، استخدام الفنون والرياضة والحوار لإرساء قيمة التعايش والتعلم الممتع ، واستخدمت المبادرة كل هذه الأنشطة والتي تساعد الأطفال على تغيير سلوكياتهم وتشجيعهم على بعض القيم كقوة الترابط وقبول الآخر وتضمينه داخل المجتمع.

وقامت "أيه احمد عبد القادر"، و"رجاء فخري" و"أروا حسين"، و"أزهار سيد الطاهر" ميسرات بالمشروع ، بمرافقة الأطفال والتحرك من قرى الضبعية والعديسات والمهيدات إلي معبد الأقصر، وتم شرح للمعبد مبسط وكيف كانت الحضارة المصرية القديمة عظيمة تحمل في طياتها التنوع وحب الوطن وتم عمل مسرح عرائس وسيناريو خاص من شخصيات جد وجده و(شخصية الملك توت عنخ أمون )، وكيف أثرت هذه الشخصية في الأقصر خاصة بعد اكتشاف مقبرته في البر الغربي.

كما تم تقسيم الأطفال إلي مجموعات، وحكي قصص تقدم قيمة حياتية ومنها (حب العطاء- احترام الأخر - الانتماء والولاء للوطن" وتم تلوين بعض الصور (فرعونية) وكانت مطبوعة لمساعدة الأطفال في تحديد ملامح الشخصيات بداخل معبد الأقصر، ثم تم التقاط صور جماعية بالأعلام، ثم تم التوجه إلي جامع أبو الحجاج، والتعرف علي أهمية هذا المكان كموقع أثري خالص وتم إلقاء كلمة للشيخ أسامة محمد واعظ بالأزهر، والتعرف علي معمار المكان وأهميته والتكلم عن قيمة الانتماء للوطن، كما تم التحرك إلي المحطة الأخيرة، وهي دير الشايب (الأنبا باخوميوس ) وهو من أديره القرن الرابع الميلادي.

وألقى الأب رويس عبد الملاك كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالعديسات، كلمة عن حب الوطن، كما تم عمل إسكتش خاص من الأطفال بعنوان (كلنا واحد ) كما تم عمل جولة بالمكان، وعمل ألعاب ترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية للأطفال، واختتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية وتوديع الأطفال لبعضهم البعض.

مبادرة كلنا مصريين (1)

مبادرة كلنا مصريين (2)

مبادرة كلنا مصريين (3)