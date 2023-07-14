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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القصة منتهية.. القومي للبحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن كروية الأرض

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية
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أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قصة الأرض كروية أم مسطحة قتلت بحثًا، وحسم من 50 عامًا ماضيًا، موضحًا أنه مع اطلاق أول مركبة للفضاء في عام 57 تم التأكد أن الأرض كروية.

 

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الأرض تم تصويرها من خارج الغلاف الجوري لـ الأرض.

ولفت إلى أنه لا يوجد شك في أن الأرض ليست كروية، وأن الأرض كوكب، و طالب البعض بعدم نشر أشياء غير صحيحة، تسبب جدل بين المواطنين.

وأشار إلى أن القصة منتهية ولا جدال فيها، فالأرض كروية، وأن هذا العالم، والواقع الذي نعيشه.

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