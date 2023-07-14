وزير الرياضة يشكر البعثة المصرية بعد مشاركتها بالدورة العربية

أشاد لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب العربية المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجاري في الجزائر.



وأثنى وزير الشباب والرياضة على مشاركة مصر الشرفية في دورة الألعاب العربية، وتحقيق 13 ميدالية متنوعة في البطولة.



وأكد دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى دعم الوزارة لجميع أبطال مصر ولجميع الاتحادات المصرية من أجل حصد الميداليات وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية، الاستعداد الجيد والقوي لأولمبياد باريس 2024، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.



وأشار صبحي، إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يعتبر أهم المشروعات التي تمثل اهتمام الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد، بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمادية والإجتماعية.



واختتمت مصرالمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر بـ8 لاعبين بتحقيق 13ميدالية منهم 12 ميدالية ذهبية وميدالية فضية :-ايهاب عبد الرحمن ذهبيه رمي الرمح، مصطفى الجمل ذهبيه رمي المطرقه، مصطفى عمرو ذهبيه دفع الجلة، اسراء عويس ذهبيه في الوثب الطويل، اسراء عويس ذهبيه الوثب الثلاثي، نعمه سعيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الاثقال وزن 71 كجم، أمل توفيق ميداليتين ذهبيه وفضيه في رفع الاثقال وزن اقل من 49 كجم، رحمه السيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الاثقال وزن 81 كجم، وشيماء خالد ميداليتين ذهبيتين في رفع الاثقال وزن +81 كجم .