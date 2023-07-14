تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية.

خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزءين بدني وخططي.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، تدريبات الرباعي، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وواصل عمرو السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري، والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.