وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يدينون إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي

أدان وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الجمعة «بشدة» التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية، والتي أبرزتها تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع.

وعقد وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووالياباني "يوشيماسا هاياشي" محادثات ثلاثية في جاكرتا، حيث عقدت الاجتماعات الإقليمية السنوية بقيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

والتقى الوزراء الثلاثة في جاكرتا بعد مشاركتهم في سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى.

وقال الوزراء في بيان مشترك: «تدين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات».

وأضاف الوزراء: «يشكل هذا انتهاكا واضحا وصارخا لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي، ويشكل تهديدا خطير للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها».

وقد أعلنت بيونغ يانغ أمس الخميس أنها اختبرت في اليوم السابق إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" يعمل بالوقود الصلب، وتعهد زعيمها "كيم جونغ-أون" بشن هجوم عسكري «أقوى» حتى تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية ضد بلاده.

وردا على ذلك، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بإضافة 4 أفراد و3 كيانات إلى قائمتها السوداء.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد "بارك" في جاكرتا أيضا اجتماعا فرديا مع "وانغ يي"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ويمثل "وانغ"، وزير الخارجية الصيني السابق، الصين في اجتماعات الآسيان لهذا العام. وقد أعلنت بكين في وقت سابق أن "تشين كانغ"، وزير الخارجية الحالي، لن يحضر الاجتماعات لأسباب صحية.

كما حضر "بارك" اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا، الذي يضم الدول الأعضاء في الآسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والهند وأستراليا ونيوزيلندا. كما شارك في منتدى الآسيان الإقليمي، وهو أكبر اجتماع أمني في المنطقة.