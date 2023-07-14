يوافق اليوم الجمعة 14 يوليو اليوم العالمي للبطاطس المقلية هذه الوجبة اللذيذة المحبوبة في جميع أنحاء العالم ولذلك يتم تنظيم احتفال خاص بها.

وبحسب ما ذكر موقع daysoftheyear تم إنشاء اليوم العالمي للبطاطس المقلية للاحتفال بهذا الطبق الرائع للطعام وكان يتم الاحتفال باليوم العالمي في 13 يوليو من كل عام، لكن اعتبارًا من عام 2023، يتم الاحتفال به في ثاني يوم جمعة من شهر يوليو.

البطاطس المقلية وجبة شهيرة وشهية تتكون من قطع البطاطس المقطعة إلى شرائح وتقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. البطاطس المقلية تقدم كوجبة جانب الوجبات السريعة والوجبات المشوية والبيتزا والساندويشات.

تعتبر البطاطس المقلية مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات، ولكن يجب تناولها بحذر بسبب ارتفاع محتواها من الدهون والسعرات الحرارية. كما يجب تناولها بكميات معتدلة، حيث يمكن أن الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة.

يمكن تحضير البطاطس المقلية في المنزل بسهولة، حيث يتم تقطيع البطاطس إلى شرائح ثم تغمس في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. ويمكن إضافة التوابل المفضلة لتحسين النكهة مثل الملح والفلفل والثوم والبصل والبابريكا.