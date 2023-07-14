حلمي عبد الباقي: خسرت أموالي في البورصة عام 2008

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، أنه عمل كمطرب في الملاهي الليلية لفترة طويلة، حيث كانت الأسر المصرية ترتادها ولم يكن الوضع مثل ما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن عدد كبير من فناني مصر والعرب عملوا في ملاهي ليلية، ولم يكن الأمر شيئاً مشينا كما يتخيل البعض.



وقال عبد الباقي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: خسرت أموالي في البورصة وتعرضت لخسائر مالية كبيرة عام 2008، بالتزامن مع اعتزالي، ولكنني صممت على موقفي مهما كانت الضائقة المالية.



وكشف عن دعاء والدته له قائلا، أمي كانت تقول لي "الكريم لا يضام".

وحول صوت مصر، وأيهما يفضل شيرين عبد الوهاب أم أنغام، قال، أنه يستمع كثيرا إلى أنغام.



خلال الحلقة كشف الفنان عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، وحول جيل التسعينات، والسؤال الصعب، "مظلوم ولا محظوظ"، كشف عبدالباقي كيف واجه أصعب أزمة في حياته.

كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.