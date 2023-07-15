الولايات المتحدة وإعادة دمج عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب

عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع مارتن وار، وأوستن دكتور، وديفورا مارغولين. يقود وار خلية الاتصالات لمكافحة داعش في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية. دكتور هو مدير مبادرات أبحاث مكافحة الإرهاب في المركز الوطني للابتكار والتكنولوجيا والتعليم لمكافحة الإرهاب (NCITE)، وأستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة نبراسكا في أوماها، ومؤلف مشارك (مع مارجولين) لدراسة "إعادة دمج عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب: إطار لأفضل الممارسات للولايات المتحدة. مارجولين هي زميلة "بلومنستين-روزنبلوم" في معهد واشنطن وأستاذة مساعدة في جامعة جورج تاون.

قال مارتن وار في بداية اللقاء: حاليا، لا يزال العديد من النساء والأطفال المنتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية والوحدات العسكرية الدولية في شمال شرق سوريا، ويمثل حل أوضاعهم أولوية بالنسبة للتحالف. وعلى الرغم من هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» إقليميا، إلا أنه لا يزال يتمتع بدرجة من التأثير الإيديولوجي والقدرات العملياتية داخل هذه المعسكرات، ويستخدمها كأداة للتطرف والتجنيد والدعم. الأطفال معرضون بشكل خاص لجهود التطرف هذه، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم لا يتلقون التعليم الكافي- وفي كثير من الحالات، من المحتمل أن يكون معلموهم الرئيسيون منتسبين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية».

وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية، يواجه سكان المخيم ظروفا إنسانية سيئة للغاية. لمعالجة هذه المشاكل، تحتاج السلطات إلى تقليص حجم المخيمات بأكبر قدر ممكن وبأسرع وقت ممكن. ومن شأن ذلك أن يساعد أيضا في احتواء تهديد تنظيم «الدولة الإسلامية» عسكريا ونفسيا على المدى الطويل.

في أواخر ٢٠٢٢، جمع التحالف ممثلين سياسيين وعسكريين وإنسانيين وحكوميين وغير حكوميين رئيسيين في عمان، الأردن، لمناقشة جهود الإعادة إلى الوطن لأول مرة. إن تكرار هذا النوع من الاجتماعات المستهدفة الواسعة النطاق ضروري للمضي قدما في الإعادة إلى الوطن. ومنذ ذلك التجمع، حققت جهود الإعادة إلى الوطن من مخيم الهول في سوريا بعض النجاح- هذا الأسبوع.

من المتوقع أن ينخفض عدد سكان المخيم إلى أقل من ٥٠.٠٠٠ للمرة الأولى منذ مارس ٢٠١٩، عندما خسر تنظيم «الدولة الإسلامية» آخر جزء من مناطقه في الباغوز. سيواصل التحالف التركيز على هذه القضية في اجتماعه الوزاري الوشيك في الرياض، سعيا للحصول على المزيد من الأموال خصيصا لمساعدة السكان داخل المخيمات، وإعادتهم إلى أوطانهم، وتعزيز المجتمعات التي سيعودون إليها داخل سوريا وخارجها.

ومنذ عام ٢٠٢٢، تمت إعادة ٤.٢٠٠ عراقي من الهول، لا يشمل ذلك ٥٠٠-٦٠٠ شخص من المقرر إعادتهم إلى وطنهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع. نجحت السلطات في بغداد إلى حد كبير في تحقيق هدفين رئيسيين: إعادة ١٥٠ عائلة شهريا من الهول إلى مخيم جدة-١ في العراق، وتمكين عدد مماثل من العائلات من مغادرة جدة-١ والعودة إلى مجتمعاتهم الأصلية. وقد دعم التحالف والأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية هذه الحركة.

في سوريا، أعيد دمج ١.٤٠٠ من السكان في المجتمعات المحلية في الشمال الشرقي منذ بداية عام ٢٠٢٢، بما في ذلك ٢١٩ في منبج في ٢٩ مايو/ أيار. فيما يتعلق بمواطني الدول الثالثة (TCNs)، تمت إعادة ما يقرب من ١.٠٠٠ إلى الوطن منذ عام ٢٠٢٢، وقد ارتفع هذا المعدل في عام ٢٠٢٣ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعوة والتسهيل الأمريكيين.

يعتقد التحالف أن التواصل الاستراتيجي يمكن أن يساعد في تحسين الظروف الإنسانية والأمنية في المخيمات مع زيادة تدفق السوريين والعراقيين العائدين بنجاح إلى مجتمعاتهم. المعيار الأخير حاسم لأن هؤلاء الأفراد غالبا ما يواجهون مشاكل في القبول والأمن والوظائف والوصول إلى الموارد عند عودتهم.

كما يمكن أن يساعد التواصل الواضح في تحسين سمعة المخيمات وسكانها، وزيادة عدد الإدانات ضد العائدين من تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يستحقون المحاكمة، وردع الأفراد الذين قد لا يزالون يدعمون التنظيم، وإعطاء صوت لضحايا التنظيم.

وملخص مداخلة دكتور أوستن كانت حول موقف الولايات المتحدة حيث جعلت الولايات المتحدة وشركاؤها من إعادة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى وطنهم أولوية سياسية. في واشنطن، هناك إجماع عام من الحزبين على أنه ينبغي تنفيذ هذا الجهد على وجه السرعة، وهناك ما يبرر التفاؤل الحذر لأن جهود الإعادة إلى الوطن بدأت تحدث على نطاق واسع وعبر التحالف.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. على سبيل المثال، أعادت الولايات المتحدة نسبة صغيرة نسبيا من الرعايا الأجانب المحتجزين - ٣٩ مواطنا أمريكيا (١٥ بالغا و٢٤ قاصرا) - ومن المحتمل أن المزيد من الأمريكيين لا يزالون محتجزين في شمال شرق سوريا (العدد الإجمالي غير معروف علنا).

وأكد أوستن أنه لمعالجة الأسئلة الحرجة حول إعادة أسر المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، مولت مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الأمن الداخلي برنامجا مدته سنتان يهدف إلى تحديد أفضل الممارسات لمثل هذه البرامج. إن وجود إطار منهجي قائم على الأدلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لتسهيل إعادة الإدماج المستدامة والشاملة، ولكن أيضا لمساعدة صانعي السياسات والممارسين على تقليل المخاطر البرنامجية.

وتشمل الأمثلة الرئيسية لأفضل الممارسات توسيع نطاق سياسات إعادة الإدماج حول مواصفات العائدين المحددة لكل بلد، وتكييف إدارة حالات العائدين مع المستوى الفردي مع الحفاظ على المبادئ الاستراتيجية المشتركة، وتسهيل التنسيق الوثيق بين الممارسين والشركاء من القطاع الخاص على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي والقبلي.

يمكن أن تساعد أفضل الممارسات القائمة على الأدلة أيضا في ضمان تجنب سياسات وممارسات الإعادة إلى الوطن المزالق الشائعة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تكون برامج إعادة الإدماج فعالة بدون أهداف واضحة لما يعنيه النجاح وكيف يمكن تقييمه. وعلاوة على ذلك، يجب على المسؤولين أن يحددوا أدوارا ومسؤوليات واضحة للهياكل والعمليات التنظيمية التي تنطوي عليها هذه البرمجة.

وتتعلق إعادة الإدماج أساسا بالعلاقة بين العائدين ومجتمعاتهم المحلية. وهي عبارة عن مجموعة من العمليات المنسقة ذات الهدفين الرئيسيين: مساعدة العائدين على اكتساب الشعور بالانتماء في مجتمعاتهم مع الحد بشكل كبير من خطر عودتهم إلى التطرف العنيف.

ويقول ديفورا مارغولين: تشكل التحيزات العمرية والجنسانية فهم الاحتجاز والإعادة إلى الوطن والمساءلة وإعادة الإدماج، وبالتالي يكون لها تأثير هائل على السياسات تجاه عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية. نجح المجتمع الدولي في محاربة تمرد تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ هزيمة التنظيم على الأرض، لكن السلطات كافحت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن أدوات وسياسات الإعادة إلى الوطن والمساءلة وإعادة الإدماج.

وقد اكتسبت العودة إلى الوطن زخما في الآونة الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع عدد العائدين العراقيين و TCN هذا العام، فضلا عن إعادة إدماج السوريين من الهول. ومع ذلك، لا يزال عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون في سوريا والعراقيين والسوريين محتجزين في شمال شرق سوريا، ومعظمهم من النساء والقصر، لذلك يجب أن تفعل سياسة الإعادة إلى الوطن المزيد لتنفيذ النهج القائمة على النوع الاجتماعي والعمر.

وتحقيقا لهذه الغاية، تحتاج المناقشات حول برمجة المساءلة وإعادة الإدماج للشبكات المساهمة بقوات إلى معالجة مجموعة واسعة من الفجوات والتحيزات المعرفية، من التعرض للعنف والتدريب على الأسلحة إلى تأثير أدوار الجنسين وتوقعاتهما.

يمكن حتى رؤية درجة معينة من التحيز في الطريقة التي يشير بها المسؤولون إلى هؤلاء الأفراد - باسم "عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وهو مصطلح يركز النقاش على المقاتلين وأولئك المرتبطين بهم، وفي بعض الأحيان يقلل من الدور الذي يلعبه أولئك الذين يدعمون التطرف العنيف ويسهلونه بطرق أخرى.

ولوضع نهج استراتيجي واستباقي للعودة إلى الوطن يأخذ هذه التحيزات في الاعتبار، يحدد برنامج أبحاث الأمن الداخلي المذكور سابقا أفضل الممارسات في ثلاثة مجالات رئيسية:

(١) صياغة استراتيجية اتصالات واضحة واستراتيجية لحشد الدعم المدني

(٢) توفير الرعاية الواعية بالصدمات لعائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب

(٣) دمج آليات التقييم في البرامج والسياسات.

إن الوضع الحالي للمحتجزين في شمال شرق سوريا محفوف بالمخاطر، وهناك عوامل معينة يمكن أن تجعل الوضع أسوأ: استمرار تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية ضد المخيمات والسجون.

خطر وقوع المزيد من الكوارث الطبيعية مثل زلازل فبراير في سوريا وتركيا؛ الاحتمال المستمر للتدخل التركي عبر الحدود؛ المستقبل الغامض لقوات سوريا الديمقراطية ؛ والجهود الإقليمية الأخيرة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على السلطات مواصلة الحوار حول تنفيذ الإعادة إلى الوطن في الوقت المناسب.