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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب يهدي منتجات يدوية لأمين منظمة الكونفجيس

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أهدى الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة احدى المنتجات اليدوية الحرفية الى  لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمة الكونفجيس أثناء زيارتها الحالية بمصر ، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الوزارة للفتاة والمرأة ، لتشجيعها على الحفاظ على التراث والحرف اليدوية ، ومساعدتها لخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الإقتصادية.

وأوصى وزير الشباب والرياضة، بكتابة اسم الوزارة  على المنتجات لتكون بذلك نواة للمشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة ، واستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذكارية للوفود الأجنبية وكبار الشخصيات ، بمنتجات يدوية حرفية وتراثية من مخرجات ورش الملتقيات الحرفية التى تنفذها  الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والتي تعبر عن تراثنا المصري ، وقد سبق وتم اهداء العديد من هذه المنتجات الى العديد من الوفود الأجنبيه في الآونه الأخيرة خلال زيارتهم لمصر .

وزير الشباب الكونفجيس الفتاة والمرأة اشرف صبحي احمد محمدي