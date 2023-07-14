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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل" تنظم ندوة عن "الحوار الاجتماعي" بين طرفي العملية الإنتاجية بدمياط

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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عززت وزارة العمل مبادئ الحوار الإجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية خاصة بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،في محافظة دمياط .

وقالت "الوزارة" في بيان لها اليوم الجمعة أن الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة ،وتنسيقاً مع مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة نظمت ندوة بشأن "مبادئ الحوار الإجتماعي" بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل للتوعية بثقافة العمل والتنمية،في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر- معاً لمواجهة التحدي في دمياط" ،

وبحسب بيان صحفي أوضحت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،أن الندوة تناولت سُبل التعاون والتنسيق للتوعية بتعزيز بيئة العمل من حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،ودور "الوزارة" في التفتيش على الإلتزام كافة الأطراف بتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري.

وأضافت أن "الندوة" تطرقت إلى التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بالحقوق والحريات النقابية ،وإستعرضت،شروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل .

الندوة شارك فيه 55 صاحب عمل من شركات محافظة دمياط ،وكذ لك ممثلون عن النقابات العمالية بالمحافظة ،وبحضور أميرة ذكى باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وإيمان الشاطر عن الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة .

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