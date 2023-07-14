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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صراع الهبوط.. المحلة يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة
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اشتعل الصراع على البقاء في الدوري المصري بعد نهاية الشوط الأول من لقاء الجولة 34 والأخيرة من المباراة بتعادل غزل المحلة مع حرس الحدود بهدف لمثله، في القاء الذي يجمع مبين الفريقين علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.

ضغط غزل المحلة منذ الدقيقة الأولى من أجل خطف التقدم معتمدًا على جابريل أوروك، والذي أهدر أكثر من محاولة في بداية الشوط الأول من المبارة.

وعكس سير المباراة نجح حرس الحدود في التقدم بهدف عبر محمود بن والي، بضربة رأس بعد كرة عالية جاءته من مصطفى جمال ووضعهها في المرمى في الدقيقة التاسعة.

وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 11 من أجل احتساب ضربة جزاء لصالح غزل المحلة نجح أحمد الشيخ في تسجيلها في المرمى ليعادل النتيجة في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

الدوري المصري غزل المحلة حرس الحدود