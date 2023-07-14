الجيش السوداني: معنويات قواتنا عالية ومستمرون حتى تحقيق النصر

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة نجحت في تمشيط عدة مناطق بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم، بعد معارك دامية مع قوات الدعم السريع.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، أن القوات النظامية قامت فجر اليوم بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث، مؤكدًا "كلها ناجحة وجرت كما هو مخطط لها".

وأضاف البيان: "حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحري وهي لم تؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان المليشيا المتمردة التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب".

وأشار البيان: "قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله".