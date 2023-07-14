وزير الخارجية الإيطالي: تونس ستوقع اتفاقا مع المفوضية الأوروبية الأحد

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن المفوضية الأوروبية وتونس سيوقعان، بعد غدٍ الأحد مبادرة دعم من قبل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن ذلك جاء في تصريحات لتاياني على هامش ندوة “استراتيجية جديدة للبحر الأبيض المتوسط” في روما الجمعة، تعليقًا على الزيارة المقررة الأحد إلى تونس من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيسة مجلس الوزراء جورجا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

وقال الوزير تاياني، إن “هذه النتيجة قد تحققت بفضل سعي بلادنا”، مبينًا أن “رئيسة الوزراء ستكون هناك، وأعتقد أنه سيتم إعطاء إشارة مهمة لتونس لصالح استقرارها ونموها”.

وأوضح وزير الخارجية، أن “الاتفاق في الأساس التزام مالي، يندرج ضمن الاستراتيجية الأوروبية التي ستؤهل تونس على مواجهة الإصلاحات الضرورية بهدوء أكبر، لتكون رائدة في مجال مكافحة المتاجرين بالبشر، أن تكون قادرة على النمو وتمتلك وضعًا أقل تعقيدًا من الظرف الحالي”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن بلاده ” قد عملت بجد على صياغة هذه الاتفاقية، وبطريقة خفية أيضًا”، وأبرز كيف أن النتيجة النهائية للاتفاقية هي “نص يشاطره الجميع، لذلك نحن نسير في الاتجاه الصحيح ويمكننا بلوغ الهدف الذي عملت إيطاليا بجد مع حكومتها كاملة من أجله”.