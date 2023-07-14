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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حلمي عبد الباقي يكشف كواليس اعتزاله الغناء في الكباريهات لأول مرة

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
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استرجع الفنان حلمي عبد الباقي فترة اعتزاله الفن والغناء في الكباريهات وقال إنها كانت فترة عصيبة في حياته. 
وأضاف عبد الباقي باكيا خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: محدش كان يصدق إني أعيش فترة محتاج.. معرفش بقولك الكلام ده ليه؟ 
وأوضح : قررت عدم الغناء في الملاهي الليلية والكباريهات، وبعدها خسرت كل فلوسي في البورصة وحجيت.. روحت سألت شيخ إزاي أغسل فلوسي، ومراتي وقفت جنبي اوي.

في الحلقة تحدث عبد الباقي حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.
 

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