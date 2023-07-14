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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى الكف عن استخدام النفط الليبي في الصراع الداخلي

النفط الليبي
النفط الليبي
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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إلى الكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

وأعربت البعثة في البيان الصادر عنها والمنشور على صفحتها عبر شبكة المعلومات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط، ردا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، وطالبت بإنهاء الإغلاق على الفور.

وأوضحت أن استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن يساعد على المضي قدما، لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

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