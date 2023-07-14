موسكو: نرصد أكبر نشاط للمرتزقة في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رصد أكبر نشاط للشركات العسكرية الأجنبية الخاصة، وعناصرها المرتزقة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة: "في الآونة الأخيرة، كنا نلاحظ أكبر حجم لنشاط الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ونشدد على تورط المرتزقة في جرائم الجيش الأوكراني".

وأشارت إلى أن الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية تقدم بصورة نشطة التدريبات لقوات نظام كييف.