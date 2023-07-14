التشكيلية سهام علي تتحدث لـ"البوابة نيوز" عن معرضها "لمسات من التراث 2"..  25 لوحة فنية تستلهم التراث فى أشكال بديعة.. وصناعة الحُلى كلفتنى مجهودا ماديًا كبيرًا

بدأت الفنانة التشكيلية سهام علي، رحلتها العملية، فأخذت من التراث تيمة لها في معارضها، فاستطاعت بحنكة مبدعة أن تمزج بين فن التصوير والحُلي، حتى انطلقت لتفتتح معرض "لمسات من التراث" الثاني في هذا العام، والذي احتضنته قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وافتتحه الدكتور كرم مسعد، أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ولفيف من الدكاترة والفنانين التشكيليين، الإثنين الماضي.

التقت "البوابة" الفنانة للتعرف على اللوحات الفنية، والمشاكل التي تواجه فناني الفن التشكيلي إلى نص الحوار..

■ ماذا يحتل معرض "لمسات من التراث" في مسيرتك الفنية؟

-لا كتير أنا من ٢٠١٥ متابعة الحركة التشكيلية، ومشاركة في معارض فنية كثيرة، لكن أغلبها طبعًا معارض جماعية، ومؤخرا شاركت في احتفالية التراث والإبداع في دولة الإمارات.

■ ما الوقت المستغرق لتجهيز هذا المعرض؟

-حوالى ٣ سنوات، ومنذ مرحلة الماجستير نفذت عدة اسكتشات لفكرة المعرض، وبعد الانتهاء من مناقشة الماجستير، أصبح التركيز منصبا في شغل المعرض، إلى أن انتهت الأعمال في السنة الثالثة.

■ ما نوع الخامات المستخدمة فى لوحاتك؟

-بالنسبة للرسم استخدمت ألوان أكريليك، وسوفت باستيل، وألوان مائية، وكولاج، أما بالنسبة للحُلي استخدمت النحاس الأصفر، والأحمر، وعندما بدأت فكرة المعرض الفردي اختارت أقرب الخامات إلى قلبي "أكريليك، وألوان مائية، وكولاج".

■ كم لوحة تقريبا يضمها المعرض؟

-حوالى ٢٥ لوحة فنية منها ٤ أعمال من الحُلي.

■ ولماذا تم اختيارك للتراث تحديدا كتيمة أساسية لـ لوحاتك؟

-لأن التراث هو موضوع دراستي، وقد أعطاني الدافع للفكرة والعمل عليها وتنفيذها.

■ ما الأصعب من وجهة نظرك التجهيز للحُلى أم اللوحات؟

-أكيد الاثنين محتاجين تجهيز كبير للفكرة، لكن طبعًا الحُلي يحتاج مني مراحل أكثر ومكلف بشكل كبير، لأنه مرتبط بخامات أسعارها مرتفعة للغاية مثل الذهب، والنحاس.

■ كيف ترين الحركة التشكيلية الآن؟

-الفن التشكيلي في أحسن حالاته عن المراحل السابقة وذلك بفضل المعارض الفنية المنتشرة في كل مكان، وكذلك الدور الذى تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفنون البصرية، وأنها تعمل على دعم التواصل بين الفنان وجمهوره.

■ ما أبرز المشكلات التى تواجه الفنان التشكيلى؟

-بالطبع هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الفنانون منها: التسويق لأعماله، وهي أصعب عائق يواجه الفنان في مسيرته الفنية.

■ أين الفن التشكيلي من باقي الفنون؟

- في الحقيقة الفن التشكيلي ليس على ما يرام، ومهدور حقه في مصر، فلا أذكر أن العوامل الاقتصادية هي السبب في ذلك، لأنه في ظل نفس العوامل الاقتصادية هناك فنون أخرى أكثر حقوقا، فأتمنى أن يأخذ الفن التشكيلى حقه أكثر من ذلك، لقد شعرت بفارق كبير عندما شاركت في معارض دولية أخرى.

بينما يرى الدكتور كرم مسعد، أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن معرض "لمسات من التراث٢" هو معرض في حب تاريخ مصر الشعبي بطابع حديث.

والحقيقة أن الفنانة سهام على، تقدم فكرة مختلفة في معرضها، يشع بالطاقة الإيجابية، وقد استطاعت من خلاله صُنع خليط بين فكرها الصادق في التصوير وعلاقتها بالحُلى، حيث بدأت في تحويل لوحاتها إلى قطعة من الحُلى، وأهم ما يميز الحدث أنه في حب مصر، وتاريخها الشعبي الجميل بصيغة لها طابع حديث.