كرم مسعد: “لمسات من التراث 2” معرض فى حب مصر بطابع حديث

أعرب الدكتور كرم مسعد، أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، عن سعادته بافتتاح معرض "لمسات من التراث 2" المقام بمركز الهناجر للفنون – قاعة ادم حنين، بدار الاوبرا المصرية.

وقال "مسعد" فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، إن الفنانة سهام على قدمت فكرة مختلفة بمعرض "لمسات من التراث 2"، صدرت من خلالها طاقة ايجابية، مضيفا انها استطاعت المزج بين فكرها الصادق فى التصوير وعلاقتها بالحلى.

وأشار استاذ اشغال المعادن، الى انها بدأت فى تحويل لوحاتها الى قطعة من الحلى، مؤكدًا ان اهم ما يميز الحدث انه فى حب مصر وتاريخها الشعبى بصيغة لها طابع حديث.