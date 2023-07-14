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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

كرم مسعد: “لمسات من التراث 2” معرض فى حب مصر بطابع حديث

الدكتور كرم مسعد
الدكتور كرم مسعد والتشكيلية سهام على
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أعرب الدكتور كرم مسعد، أستاذ أشغال المعادن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، عن سعادته بافتتاح معرض "لمسات من التراث 2" المقام بمركز الهناجر للفنون – قاعة ادم حنين، بدار الاوبرا المصرية.
وقال "مسعد" فى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، إن الفنانة سهام على قدمت فكرة مختلفة بمعرض "لمسات من التراث 2"، صدرت من خلالها طاقة ايجابية، مضيفا انها استطاعت المزج بين فكرها الصادق فى التصوير وعلاقتها بالحلى.
وأشار استاذ اشغال المعادن، الى انها بدأت فى تحويل لوحاتها الى قطعة من الحلى، مؤكدًا  ان اهم ما يميز الحدث انه فى حب مصر وتاريخها الشعبى بصيغة لها طابع حديث.

الفنانة سهام على الدكتور كرم مسعد لمسات من التراث ٢ اخبارالثقافة