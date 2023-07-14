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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| كهربائى يعتدي جنسيا علي طفلة بـ15 مايو .. ضبط المتهم بإطلاق النار على زوجته بالتجمع الخامس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها:  اعتدى عليا 4 مرات.. ننشر أقوال طفلة فقدت عذريتها بـ15 مايو، المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مستشفى بالعجوزة، والعثور على جثة سائق متفحمة بعد اشتعال النيران بسيارة نقل في طريق الضبعة .. وإليكم التفاصيل.


اعتدى عليا 4 مرات.. ننشر أقوال طفلة فقدت عذريتها بـ15 مايو


https://www.albawabhnews.com/4839621

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مستشفى بالعجوزة


https://www.albawabhnews.com/4839599

العثور على جثة سائق متفحمة بعد اشتعال النيران بسيارة نقل في طريق الضبعة

https://www.albawabhnews.com/4839577

القبض على رجل أعمال متهم بإطلاق النار على زوجته بمنطقة التجمع الخامس


https://www.albawabhnews.com/4839523

القبض على المتهمين بسرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4839453

اشتعال الإعلامي توفيق عكاشة التجمع الخامس