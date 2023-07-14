ثلاثي هجومي في تشكيل فيوتشر أمام البنك الأهلي

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، التشكيل الأساسي لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة 34 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

يلتقي البنك الأهلي وفيوتشر، اليوم الجمعة، في مباراة تنطلق في الثامنة والنصف مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويقود أحمد عاطف، هجوم فيوتشر أمام البنك الأهلي.

ويصطدم فيوتشر بطموحات البنك الأهلي في مباراة الليلة، حيث يحتاج الأخير إلى تحقيق الفوز أو التعادل لتأكيد البقاء بالدوري دون الانتظار لنتائج الفرق الأخرى.

تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: باسم علي - محمد عبد السلام - محمود شعبان

خط الوسط: عمر كمال - غنام محمد - علي زعزع - باباتوندي بيلو

وفي الهجوم: أحمد رفعت - عمر السعيد - أحمد عاطف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المرتبة الثالثة عشرة بـ36 نقطة.