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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي مستريح الشقق السكنية لاستيلائه علي 2.5 مليار جنيه من المواطنين بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي مستريح الشقق السكنية المتهم بالإستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه والمطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها تردد أحد الأشخاص صاحب مبادرة "ابني بيتك بإيدك" والمطلوب لتنفيذ أحكام قضائية باجمالي 400 حكم لإستيلائه علي مبالغ مالية من المواطنين بزعم تسليمهم وحدات سكنية، علي أحد المناطق بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن إستهداف المذكور وأمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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