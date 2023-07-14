تشكيل البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن القبرصي بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيوتشر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

ويلتقي فيوتشر بنظيره البنك الأهلي، في مباراة تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كريم بامبو هجوم البنك الأهلي أمام فيوتشر، ويعاونه محمود قاعود وأحمد ياسر، في المباراة التي يحتاج فيها الفريق إلى تحقيق الفوز أو التعادل لتأكيد البقاء بالدوري دون الانتظار لنتائج الفرق الأخرى.

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: اسحاقو يعقوبو - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدى علاء - أحمد ياسر - محمود قاعود

خط الهجوم: كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد بدلاء البنك الأهلي، كل من:

احمد صبحي - أمير مدحت - خالد مصطفي - أحمد ياسين - عاصم صلاح - فراس بن عايفية - باسم مرسي - أحمد سعيد - موسى دياوارا.

ويحتل فريق البنك الأهلي المرتبة الثالثة عشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فيوتشر في المركز الرابع بـ58 نقطة.