مظاهرات في ناجورنى كاراباخ للمطالبة بفتح ممر لاتشين

تظاهر الآلاف الجمعة في ناجورني كاراباخ للمطالبة بإعادة فتح ممر لاتشين، الطريق الوحيد بين أرمينيا والمنطقة، والذي أغلقته أذربيجان. إغلاق ممر لاتشين، بحسب أرمينيا، يزيد من مخاطر حدوث أزمة إنسانية في الإقليم، وحث مسئول في ناجورني كاراباخ، روسيا، على إعادة حركة المرور في الممر.

قال وزير الدولة، جورجن نرسيسيان، في تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي: " أدعو الاتحاد الروسي إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في الممر"، مؤكدًا أن "الوضع مروع وستكون له عواقب في غضون أيام قليلة".

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء الماضي إغلاق حركة المرور في بحجة أن السائقين الأرمن ربما "قاموا بتهريب" البضائع، وهو ما ترفضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه سيشارك في المفاوضات مع أذربيجان، بينما ندد بـ"الحصار" غير القانوني لناجورني كاراباخ.

ومنذ ديسمبر الماضي، تحذر أرمينيا المجتمع الدولي من خطر حدوث أزمة إنسانية خطيرة في المنطقة بسبب نقص الغذاء والدواء الناجم عن قيود حركة المرور على الممر، وفي أبريل، أعلنت أذربيجان عن إنشاء حاجز عند مدخل ممر لاتشين، لأسباب أمنية، بينما لا تزال الحوادث المسلحة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية تحدث بانتظام.وتتقاتل البلدان على ناجورني كاراباخ منذ أواخر الثمانينيات مما أدى إلى حربين، شهدت آخرهما عام ٢٠٢٠ هزيمة القوات الأرمينية.