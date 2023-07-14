أوكرانيا تتسلم الذخائر العنقودية الأمريكية.. حلفاء كييف يرفضون قرار الرئيس الأمريكي بايدن.. وجماعات حقوق الإنسان: تنتهك القانون الدولي

سلمت الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعداتها العسكرية لمساعدة كييف في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

ورفضت بعض الدول التي أرسلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا قرار واشنطن تقديم ذخائر عنقودية، بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا وكندا، وأعربوا عن التزامهم بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال.

والذخائر العنقودية عبارة عن قنابل تطلق العديد من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة، ما يتسبب في أضرار وإصابات واسعة النطاق، وتم حظرها من قبل أكثر من ١٢٠ دولة، ولكن ليس من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو أوكرانيا.

واتخذ الرئيس جو بايدن قرار تزويد أوكرانيا الذخائر العنقودية الأسبوع الماضي، بعد شهور من الجدل بين قادة الولايات المتحدة. وقال بايدن إنه كان قرارا "صعبا للغاية" لأن الذخائر العنقودية لها سجل في قتل المدنيين.

وقالت واشنطن إنها سترسل نسخة من الذخيرة ذات معدل فشل أقل، ما يعني بقاء عدد أقل من القنابل الصغيرة غير المنفجرة على الأرض وتشكل تهديدًا للأبرياء.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الذخائر العنقودية وصلت إلى أوكرانيا، لكنها لم تحدد عددها أو ما إذا كانت قد استخدمت حتى الآن.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بايدن على المساعدة العسكرية الأمريكية، وقال إن الذخائر العنقودية ستساعد في الهجوم الأوكراني على روسيا.

والتقى الرئيسان خلال قمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في ليتوانيا، حيث تعهدت الدول الغربية بتقديم المزيد من الأسلحة والذخيرة لدعم أوكرانيا.

وتعرض استخدام الذخائر العنقودية من قبل الطرفين في الحرب لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان، التي تقول إنها تنتهك القانون الإنساني الدولي وتتسبب في ضرر عشوائي للمدنيين.

ووفقًا لمرصد الذخائر العنقودية، قُتل أو جرح ما لا يقل عن ١٤٩ مدنيًا بسبب الذخائر العنقودية في جميع أنحاء العالم في عام ٢٠٢١. وأفاد المرصد أيضًا أن روسيا وأوكرانيا استخدمتا الذخائر العنقودية في الصراع، واتهمت روسيا باستهداف مناطق مدنية معهم.

وتقول المنظمات الإنسانية إن تأثير الذخائر العنقودية على المدنيين في أوكرانيا كان مروعا، وتعتمد أنواع الإصابات التي يتعرض لها المدنيون على نوع القنابل الصغيرة التي تطلقها الذخائر العنقودية.

ويمكن أن تأتي القنابل الصغيرة بأشكال وأحجام مختلفة، وبالتالي سيكون لها تأثيرات مختلفة على جسم الإنسان وستزيد من إصابة الأطفال، ولا تعتبر الذخائر العنقودية خطرة على المدى القصير فحسب، بل تشكل مخاطر طويلة الأمد على المجتمعات المحلية.

يُذكر أن ما يصل إلى ٤٠ في المائة من الذخائر العنقودية لا تنفجر عند الاصطدام، ما يسمح بعقود من التفجيرات المتقطعة والاضطرابات المطولة.

ومن فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٢، تسببت الذخائر العنقودية في مقتل أكثر من ٦٨٩ مدنيا أوكرانيا. كما دمرت الذخائر العنقودية مرافق الرعاية الصحية والمصانع والمنازل.