بسبب ماس كهربائي .. حريق سيارة ومصرع قائدها بطريق الضبعة

لقي أحد الأشخاص مصرعه في حريق التهم سيارة محملة بالأسمنت بطريق الضبعة أسفل الدائري الإقليمي بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة بطريق الضبعة أسفل الدائري الإقليمي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء

بالفحص تبين أن الحريق نشب بسيارة فنطاس محملة بالأسمنت ما تسبب في مصرع قائدها جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما رحجت التحريات أن ماسا كهربائيا سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.