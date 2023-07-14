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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب ماس كهربائي .. حريق سيارة ومصرع قائدها بطريق الضبعة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه في حريق التهم سيارة محملة بالأسمنت بطريق الضبعة أسفل الدائري الإقليمي بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة بطريق الضبعة أسفل الدائري الإقليمي بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء 

بالفحص تبين أن الحريق نشب بسيارة فنطاس محملة بالأسمنت ما تسبب في مصرع قائدها جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما رحجت التحريات أن ماسا كهربائيا سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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