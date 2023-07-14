الأطفال لا يحبون الأوامر.. ما الذى نفعله إذا؟!

الجمعة 14/يوليو/2023 - 07:46 م

ونحن نواصل لقاءاتنا الأسبوعية على صفحات «البوابة» لقاء القلوب والأرواح نتعاون في تنشئة جيل صالح يعرف قدر نفسه وقدر وطنه ويكون سندا وعونا ومصدر سعادة لوالديه، ويرد لهم بعضا من فضلهما باستمرار نجاحه.

أكتب لكم روشتة اليوم وأنا أحتفل بترقيتي لدرجة أستاذ علم النفس التربوي المساعد، بعد جهد كبير، أردت أن أشارك فرحتي معكم وأشكر أبي وأمي لأنهم تعاملا معي طيلة دراستي بالحب والمناقشة دون فرض رأي وإعطاء أوامر فساهموا في تكوين شخصيتي المستقلة.. ومن هنا نبدأ حديثنا.

نحن نميل غالبًا إلى إعطاء الأوامر إلى الأطفال، صوتك الحاد المرتفع وأنت تقولين اذهب إلى النوم، "كفى لعبا" هو كابوس طفلك.

يجب أن تعرفي ألا أحد يحب تلقى الأوامر، ومن بينهم الأطفال. تخضع عادة للأوامر عندما لا يكون لدينا الخيار، ولكن هذا غالبًا يجعل طفلك يرغب في التمرد أكثر من الطاعة. عندما نتحمل عناء محاولة استبدال الأوامر بأنواع أخرى من التوجيهات، نحث الأولاد على التعاون أكثر ونجعلهم يكتسبون كفاءة، هكذا، بدلًا من أن نصرخ في وجوههم يمكننا تجربة سلوك مختلف

- توجيه طلبات محددة بدلًا من هذه الجملة الغامضة "رتب غرفتك"، يمكنكم أن تقولوا هل يمكنك أن تضع الكتب في المكتبة؟"، ثم "هل يمكنك الآن أن تضع المكعبات في علبتها؟

لنحفظ في رأسنا أن أولادنا لم يكتسبوا بعد مفاهیم مجردة مثل رتب"، "كن هادئا"، "اجلس جيدًا"... من الأفضل أن تطلبوا أفعالًا أكثر دقة.

- اخلقوا روابط دقيقة شتاء =حذاء طويل، أكل = تنظيف الأسنان، العودة إلى المنزل غسيل اليدين بعد القصة = النوم، بعد الحمام =الوجبة.

عندما نخلق هذه الروابط، نؤسس آليات تسهل العمل اليومي (خصوصا مع الأصغر سنا الذين يحتاجون إلى روتين (محدد ونحفز تعاونهم بجعلهم يشاركون في عملية التفكير. مثلًا: " كيف هو الطقس في الخارج؟ إنها تمطر وعندما تمطر، أي أحذية نرتدي؟ الحذاء الطويل".

عندما نجعلهم يجدون الجواب بأنفسهم، لا يعود الأمرُ مفروضا عليهم بشكل عشوائي، ونشجع في نفس الوقت استقلاليتهم الجداول الصغيرة والتعليمات التي تساعد على إضفاء الطابع الرسمي على العادات اليومية فعالة جدا ويمكن أن أستعملها بدلًا من إعطاء الأوامر مثلا ورقة نسجل عليها الروتين الصباحي الرضاعة، تغيير الحفاض ارتداء الثياب تنظيف الأسنان، ارتداء الحذاء (المعطف) والروتين المسائي (العشاء، الحمام البيجاما الأسنان القصة البني السرير النوم). فكروا في تنفيذها إذا كانت تحضيراتكم في الصباح وفي المساء تحدث وسط الصراخ.

- عندما تتوجه إلى الأطفال العبارات الأقصر هي الأفضل دائما المواعظ يتجاهلونها، لديهم دائما ألف شيء آخر أهم ليفعلوه. الأخلاقية المطر.