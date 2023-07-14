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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يعلن الانتهاء من التفويج العكسي جوا لحجاج بيت الله الحرام

حجاج
حجاج
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من خطة التفويج العكسي جوًا لضيوف الرحمن من الديار المقدسة إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن خطة تفويج الحجاج العراقيين البالغ عددهم أكثر من 26 ألفًا نفذت بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي"، مؤكدة أنها سخرت جميع الإمكانات البشرية والمادية عبر أسطول الناقل الوطني في جميع المطارات المحلية ومطارات السعودية لخدمة الحجاج العراقيين.

وأضاف البيان أن عملية التفويج العكسي أنجزت قبل انتهاء المدة المحددة من قبل هيئة الحج بأربعة أيام.

العراق خطة التفويج العكسي الديار المقدسة