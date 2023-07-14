محمد رحيم يرد على هجوم رامى صبرى : "معنديش وقت أضيعه"

نشر الفنان والملحن محمد رحيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بيانا للرد على اتهامات رامى صبرى له خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال رحيم فى البيان "ردي على صديقي الفنان الكبير رامي صبري بعد اتهامه ليا في وسائل الاعلام اني بهاجم النجاح مع كل الحب والتقدير !!!

محمد رحيم

اولا يعلم الله سبحانه وتعالى اني معنديش أدنى وقت أضيعه في اني ادخل في أي مواضيع نظرا لانشغالي بمجموعه أعمال مهمه جدا ان شاء الله الناس هتشوفها قربب ولكن تعليقا على مشكلتك انت وعمرو مصطفى اللى الحمد لله اتحلت في مداخله اذاعيه وربنا مايجيبش زعل أبدا بين الأخوات ولكن للأسف اللى حصل ان اسمي تم أقحامه من طرفك بشكل لايليق ونظرا لأن المداخله كانت على اذاعه مشهوره فطبعا اتسمعت من بعض أفراد عائلتي ومنهم بنتي وأكيد قطاع كبير من جمهوري اللى بيحبني وبيحترمني وبيحب اعمالى فوجب اني ارد عليك بكل حب واحترام علشان أوضح واصحح المغالطات اللى حصلت في المداخله انت قلت في المداخله بالنص انك سنه 2013 هاجمتني بنفسك علشان انا كنت (بحارب نجاح ) كان اخويا الفنان عمرو مصطفى حققه وقت ماقدم أغنيه بشره خير وكأن انا راجل معنديش حاجه اعملها غير اني اهاجم واحارب الناس الناجحين وانت اللى وقفت في وشي !! وده طبعا كلام مغلوط ومسئ ولازم اصححه وأبين للناس الحقيقه اللى سكتت عنها سنين احتراما للعشره الطويله والصداقه اللى بتجمعنا كلنا اولا انا الحمد لله مش ناقص نجاح وتاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى علشان اهاجم اي حد ناجح ربنا يعلم اني بدعي في صلاتي بالرزق والتوفيق لكل الناس وبتمنى الخير للجميع اللى حصل ساعتها اني علقت ان لحن بشره خير شبيه إلى حد التطابق ل عملين من اعمالى وهما

اغنيه لاكده عاجبين للمطربه الصاعده ايمان سمير واغنيه كل ده يطلع منك للنجمه شيرين وجدي والأغنيتين صدروا سنه

(2004) يعني قبل صدور لحن بشره خير ب 9 سنين على الأقل ونظرا لنجاح بشره خير وفرحتنا كلنا بيها انا قفلت الموضوع تماما ومرضيتش أبين للناس انا بقول كده ليه!!! ولكن الفيديو اللى تحت ده هو الفيصل اللى هيبين للناس اذا كنت بخترع كلام من دماغي ولا كلامي فعلا صح بناء على علم ودراسه وخبره وانت طبعا راجل فاهم ودارس مزيكا برضه زينا !!!!!!

كما تم إرفاق لحنين آخرين من اعمالى وهما انا بحب عيونك للفنان عمرو دياب ومشاعر للفنانه شيرين عبد الوهاب واللى حصل اني لقيت نفس اللحنين دول تم استعمالهم في اغاني خاصه بيك وحققوا نجاح كبير معاك من غير ما تضع اسمي عليهم على الاقل جنب اسمك وطبعا الفيديو هيوضح المسأله دي جدا حتى لغير المتخصصين وواثق ان الجمهور هيتفاجئ وفي ناس كتير هتستغرب انا ازاي سكتت طول السنين دي والاجابه لأني انسان مسالم ومحترم وعمري ما اسمح لنفسي ارفع قضيه على زميل وأخ ومؤمن بتوارد الخواطر وحسن النيه دائما وطبعا دي مش مني دعوه للتخلى عن الحقوق ولكن العشره الطيبه والمحبه والصداقه ليها علينا حق والخلاصه

انك هاجمتني قبل كده أكتر من مره ومازلت لأني قلت كلمتين (فضفضه) هما من صميم حقي وقوانين الملكيه الفكريه واضحه ومفيهاش هزار في بلدنا وفي كل دول العالم وكنت بشوف مجهودي وتعبي بينسب لغيري وبستحمل وبسكت عشرات المرات وللأسف انت اللى زعلان وبتتهمني اني كنت بهاجم النجاح لأ انا قطعا مش بهاجم النجاح لأنني والحمد لله صديق النجاح انا فقط كنت بعلق على استحياء وخجل على ظاهره سلبيه جدا ومتكرره في أسلوب العمل في الوسط الفني وهي ظاهره استغلال واستحلال مجهود الناس بدون وجه حق ونسبته لغير أصحابه الحقيقيين وانا عايز بعد تجربتك الاخيره مع عمرو اللى سببت المشكله دي كلها الناس تحاول تتخيل انا ساكت على ايه بقالي سنين ولكن بعد الاعتداء على اعمالى وافكاري ومجهودي ثم سكوتي وصمتي اطلع بحارب النجاح كمان وكمان اطلع مش عاجب ؟؟؟

لأ طبعا ده كلام مرفوض تماما وفعلا انا مش هسمح لأي حد يقوله وربنا يسامح الجميع وطبعا انا برد على الملأ لأنه كلامك كان على الملأ فلذا وجب التصحيح والتوضيح مع تأكيدي ان عمرو مصطفى طبعا انا بعشقه وبحبه من قلبي وانت كمان اخويا وبحبك والدليل اني اول مره اتكلم على مواضيع زي دي حدثت منذ سنوات ولكن زي مانت عندك اسره وعندك جمهور تخاف على شكلك قدامهم انا كمان زيك بالظبط مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح الكبير للجميع اخوك الموسيقار المصري العالمي المجتهد والمحترم

والمحب محمد رحيم"

جاء ذلك بعد هجوم متبادل بين المطرب رامى صبرى مع الملحن عمرو مصطفى، حيث إتهم الأخير رامى صبرى بسرقة لحن اغنية "يمكن خير" للفنان رامى صبرى من أغنية رقصة للملحن عمرو مصطفى.

يذكر أنه تم الصلح بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب رامى صبرى، فى مداخله من الأخير أثناء إستضافة عمرو مصطفى بأحد البرامج الإذاعية، وتم هجوم من رامى صبرى أثناء المداخله على الملحن محمد رحيم وإتهامه أنه كاره للنجاح ويهاجم من ينجح.