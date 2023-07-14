حافلة فيوتشر تصل استاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلي.. صور

وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، استاد القاهرة الدولي، لملاقاة نظيره البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

تنطلق مباراة البنك الأهلي وفيوتشر في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في مواجهة نارية للطرفين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويصطدم فيوتشر بطموحات البنك الأهلي في مباراة الليلة، حيث يحتاج الأخير إلى تحقيق الفوز أو التعادل لتأكيد البقاء بالدوري دون الانتظار لنتائج الفرق الأخرى.

وسقط فيوتشر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الماضية، أما البنك الأهلي تعادل مع غزل المحلة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المرتبة الثالثة عشرة بـ36 نقطة.

وكان بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، اختار 20 لاعبًا استعدادا لمواجهة فيوتشر، وجاءت على النحو التالي.

حراسة المرمي: محمد ابوجبل - أحمد صبحي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - أحمد ياسين - محمود الجزار - أمير مدحت - خالد مصطفى - محمد بسيوني - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى - أحمد سعيد - حمدى علاء - محمود سيد - فراس بن عايفية - موسى دياوارا - أحمد ياسر - محمود قاعود.

خط الهجوم: كريم بامبو - باسم مرسي.