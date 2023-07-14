مصرع سيدة من ذوي الاحتياجات حرقًا بسبب تسرب غاز داخل شقتها

لقيت سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" مصرعها حرقًا بعدما شب حريق هائل داخل شقتها بنطاق مركز الكردي محافظة الدقهلية واشتعال النيران بمحتويات الشقة اثناء تواجدها بعد حدوث تسريب للغاز من اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم وجرى ايداع جثمانها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت سلسيل المركزي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل - كائن ببندر الكردى .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماده .

بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضى بعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة ) ۱۰۰ متر تقريباً "على على حجى أحمد، ومقيم بذات العنوان ونشوب الحريق بالطابق الأرضى .

نجم عن ذلك إصابة قاطنة الطابق الأرضى " خالة مالك العقار وتدعى " احسان محمد محمد المحلاوي"، 70 عامًا، من ذوى الاحتياجات الخاصة " الصم والبكم " ومقيمة بذات العنوان ومصابة بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها ، وتم نقلها إلى مستشفى ميت سلسيل المركزى، وتوفيت عقب وصولها . واحتراق بعض محتويات المطبخ نتيجة تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ولم ينجم عنه ثمة إصابات أو تلفيات أخرى.

بسؤال زوجة مالك العقار قررت حال قيام المتوفاة بطهي الطعام حدث تسريب غاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران ولا تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

جرى اخطار مجلس ومدينة الكردي لاتخاذ اللازم، واخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة الكردى، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.