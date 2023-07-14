قضية جديدة.. إحالة مرتضى منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف الخطيب

أحالت نياة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتحدد 30 يوليو الجارى موعدا لأولى جلسات نظر المحاكمة فى القضية رقم 1443 لسنه 2023ً جنح إقتصادية القاهرة .



وتضمنت الدعوى أنه بناء على الشكوى المقدمه للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والازعاج وهى جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.



كما تنظر الدائرة الثالثة جنايات إقتصادية بجلسة 10 أغسطس المقبل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضورى 3 أشهر بتهمة سب الخطيب، ويكون حضور المتهم وجوبى أمام تلك المحكمة .

كما تنظر الدائره الثانيه جنايات اقتصاديه القضيه رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضي منصور بتهمه التعدى بالسب والقذف على موظفين عموميين، ويكون حضور المتهم وجوبي.

يذكر أن ذات المحكمة سبق أن عاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادى النطرون فى القضية رقم 83 لسنه 2022 وترتب على هذا الحكم زوال منصبه كرئيسا لنادى الزمالك.