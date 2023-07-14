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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية

بوتين
بوتين
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يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، موضوع توفير تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية.

وسيقدم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، تقريرا خلال الاجتماع.

وقال الرئيس بوتين: "لدينا العديد من المواضيع على جدول الأعمال اليوم الأول هو موضوع توفير تدابير إضافية لحماية المرافق الحيوية. سيتحدث اليوم اثنان من الأعضاء. لنبدأ العمل. الكلمة لمدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف".

ويشارك في الاجتماع، رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ورئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس الادارة الرئاسية انطون فاينو وسكرتير مجلس الامن نيكولاي باتروشيف، ووزيرا الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الخاص لرئيس الدولة لشؤون حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

بوتين مجلس الأمن الروسي حماية المنشآت الحيوية