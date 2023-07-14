بالفيديو.. أحمد فهمي يشارك جمهوره افتتاح فيلم "مستر إكس" بدبى

نشر الفنان أحمد فهمى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لإفتتاح فيلمه الجديد "مستر إكس" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلان عن طرح الفيلم بدور العرض السينمائى بدبى ٢٠ يوليو المقبل.

https://www.instagram.com/reel/Curse11gvuc/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==



ظهر فهمي من خلال الفيديو مع نجوم العمل هنا الزاهد، محمد أنور، وسط إستقبال حافل من الحضور الجماهيرى وإلتقاط الصور مع أبطال العمل.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، بيومى فؤاد والإخراج أحمد عبد الوهاب.

كان فهمى شارك فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى خالد الصاوى، ريم مصطفى ، والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى السينمائية فيلم "العارف" ، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميده، مصطفى خاطر والإخراج أحمد علاء.