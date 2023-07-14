الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، قبل أن تعتقل أحدهم.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتشهد قرى ومناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كل يوم جمعة، مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومنددة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.