ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، قبل أن تعتقل أحدهم.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتشهد قرى ومناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كل يوم جمعة، مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومنددة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح القدس وقفة احتجاجية العلم الفلسطيني