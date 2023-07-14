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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفاة "تاسوني راعوث" رائدة خدمة ذوي الهمم بالكنيسة القبطية

البابا تواضروس الثاني ينعي تاسوني راعوث

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رحلت عن عالمنا اليوم تاسوني راعوث، مؤسسة خدمة ذوي الاحتياجات بأسقفية الخدمات، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال خدمة ذوي الهمم، عن عمر قارب ٦٨ سنة، وحياة رهبانية امتدت لحوالي ٥٠ سنة.

حياتها في سطور

ولدت الأم الراحلة يوم ١٨ نوفمبر ١٩٥٥ والتحقت بدير بنات مريم التابع لإيبارشية بني سويف والبهنسا وقتها في أيام المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران الإيبارشية ومؤسس الدير.
أسست خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال خدمتها في أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث كرست كل جهودها لهذه الخدمة التي نمت وتطورت بفضل هذه الجهود. 

سافرت إلى العديد من الأماكن لنقل خبرتها في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وألقت مئات المحاضرات في الكليات والمعاهد الكنسية وفي العديد من المؤتمرات واللقاءات داخل الكنيسة وخارجها.
وستقام صلوات تجنيزها في الحادية عشر من صباح غدٍ السبت في كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء مقر رابطة القدس بالظاهر بالقاهرة.
 

 وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وأسرة الأسقفية، في وفاة الأم الفاضلة تاسوني راعوث، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.


 

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