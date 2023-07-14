مات وحيدا.. وفاة شاب بعد إصابته بنزيف مفاجئ داخل مسكنه في الدقهلية

لقى شاب يعيش بمفرده داخل مسكنه بمركز منية النصر محافظة الدقهلية مصرعه وذلك بعدما أصيب بنزيف بالأنف ووفاته وبسؤال أسرته اكدوا سكنة بمفرده ، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "أحمد .م.ا.م"، ٣٧ عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بندر منية النصر، جثة هامدة، وبه اصابة عبارة عن نزيف بالأنف وكدمة بالوجه أعلى الحاجب الأيسر وآثار زرقه بالصدر واليدين .



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بسؤال والدته "٧٠ عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت بأن المتوفى مقيم بمفرده بشقه بالطابق الثاني بذات العقار سكنهم وحال توجهها له اليوم للإطمئنان عليه وتقديم الطعام له فوجئت به مسجى على وجهه بأرضية غرفة نومه، يرتدي ملابسة كامله، فقامت بمساعدة شقيقية بنقله الى المستشفى وتبين وفاته ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



بالإنتقال لمحل الواقعة والمعاينة تبين أن الشقه محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني بعقار مكون من طابقين وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ ولاتوجد شبهة جنائية.



وأكد تقرير مفتش الصحه بالكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي تبين وجود نزيف بالأنف وكدمة بالوجه أعلى الحاجب الأيمن وزرقه بالوجه والصدر واليدين ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز منية النصر، والعرض على النيابة العامة.