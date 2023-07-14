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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا بجرائم القتل الجماعي خلال 6 أشهر

سلاح ناري
سلاح ناري
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سجلت أمريكا رقما قياسيا جديدا في عدد جرائم القتل الجماعي المرتكبة في 6 أشهر من 1 يناير إلى 30 يونيو من العام الحالي، حيث وصل عددها 28 جريمة، وقتل فيها ما لا يقل عن 140 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن مؤشر العام الجاري حطم الرقم القياسي السابق لـ27 جريمة قتل جماعي، والذي تم تسجيله في النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الوكالة إن "إراقة الدماء المستمرة في أنحاء أمريا هذا العام أدت إلى أكثر نصف سنة دموية من القتل الجماعي منذ عام 2006 على الأقل".

ولفتت إلى أن عدد القتلى يرتفع كل أسبوع تقريبا.

وأضافت: “إن قتل أربعة أشخاص أو أكثر دون احتساب المهاجم خلال 24 ساعة يعتبر في أمريكا قتلا جماعيا”.

أمريكا جرائم القتل الجماعي