بالفيديو والصور.. الرابر السعودي أمير مشهور يطلق كليب "هزي"

أطلق مغني الراب السعودي أمير مشهور أجدد أعماله الغنائية "هزي" بشكل فيديو كليب تم تصويره في جدة بالمملكة العربية السعودية.



ويقدم خلاله مزيج موسيقي يجمع بين الثقافة العربية التقليدية في الإيقاعات والكلمات التي تجسد معاني الفخر والتعبير عن الذات مع خلطة موسيقية إلكترونية وتوليفة خاصة من موسيقي الهيب هوب الخليجية، وتصديرها في طاقة الحركات الراقصة المعاصرة خلال الكليب المصور.



أمير مشهور يعد أحد رواد مجال الهيب هوب والراب السعودي، حيث وضع حجر أساس "ماشركس Mashrex" أول كيان موسيقي متخصص في الراب الخليجي، وأصدر عشرات الأغاني الخاصة به مع تبنيه العديد من المواهب السعودية في عالم الراب.



ويبدأ أمير عبر أغنية "هزي" انطلاقة فنية عالمية عقب تعاقده رسميًا مع شركتي الإنتاج والنشر الموسيقي العالميتين "ريسيرفوار Reservoir " و"بوب أرابياPopArabia "، حيث استحوذتا على أرشيف ماشركس الموسيقي لنقله من الإطار السعودي والخليجي نحو الجمهور الأوروبي والعالمي، في نقلة نوعية جدًا لموسيقى الهيب هوب السعودية.



وبدأ أمير مشهور رحلته الغنائية منذ 13 سنة بتأسيسه فريق الراب "منظمة الحرش"، كما قام بتأسيس "ماشركس" كشركة إنتاج موسيقية تتخصص في موسيقى الراب بالخليج العربي والمملكة العربية السعودية، وفي حصيلته العديد من أغاني الراب السعودية الناجحة مثل "ضابط الفن" و"أفداكم بالروح" و "أفكار متضاربة" و "اللي فات مات" و"ألو".