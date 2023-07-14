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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو..عمرو عبدالعزيز ساخراً من أمينة شلباية : "المانجا بتتاكل كده"

عمرو عبد العزيز
عمرو عبد العزيز
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نشر الفنان عمرو عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو جديد له عن طريقة أكل المانجا ليشارك به جمهوره.

علق على الفيديو "مع الإعتذار لأمينة شلبايه بس المانجا بتتاكل كده"، وظهر من خلال الفيديو يشرح طريقتين لأكل المانجا، الأولى أطلق عليها "الكوبايه"، وهى أن يقطع المانجا من المنتصف ويستخدم معها الملعقة.

وظهر فى الطريقة الثانية والتى وصفها بانها أمتع أنه يأكل ثمرة المانجا بشكل مباشر، دون إستخدام أى أدوات تقطيع، مستخدماً تعبير "لازم توقع على نفسك وإنت بتاكل".

يذكر أن الفنان عمرو عبد العزيز شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "رمضان كريم ٢"، بطولة سيد رجب، صبرى فواز، بيومى فؤاد، محمد لطفى، نجلاء بدر، عمرو عبدالعزيز والإخراج سامح عبد العزيز.

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