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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حروب الأجيال الحديثة وآثارها على الأمن القومي.. ندوة لحماة الوطن بالشرقية

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عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية ، ندوة سياسية تحت عنوان (حروب الأجيال الحديثة و آثارها على الأمن القومي)، و ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة و المسئولين بالمحافظة.

وخلال الندوة أكد الدكتور أشرف سعد سليمان ، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية ، أن إرادة المصريين كانت هي كلمة السر  التي استطاعت مصر من خلالها التخلص من حكم جماعة الإخوان الارهابية ، و استعادة الدولة و الحفاظ على هويتها.

وأضاف أمين عام الحزب بالشرقية خلال كلمته على تجديد الثقة بالقيادة السياسية ، و الدعم الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة ، في طريق التقدم و الازدهار، كما أكد على حرص حزب حماة الوطن بالشرقية على استمرار العمل لتحقيق أهداف الدولة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة ، و توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
 

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