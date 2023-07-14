حروب الأجيال الحديثة وآثارها على الأمن القومي.. ندوة لحماة الوطن بالشرقية

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية ، ندوة سياسية تحت عنوان (حروب الأجيال الحديثة و آثارها على الأمن القومي)، و ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة و المسئولين بالمحافظة.

وخلال الندوة أكد الدكتور أشرف سعد سليمان ، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية ، أن إرادة المصريين كانت هي كلمة السر التي استطاعت مصر من خلالها التخلص من حكم جماعة الإخوان الارهابية ، و استعادة الدولة و الحفاظ على هويتها.

وأضاف أمين عام الحزب بالشرقية خلال كلمته على تجديد الثقة بالقيادة السياسية ، و الدعم الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدولة ، في طريق التقدم و الازدهار، كما أكد على حرص حزب حماة الوطن بالشرقية على استمرار العمل لتحقيق أهداف الدولة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة ، و توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

